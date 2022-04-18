"PKK'nın yenilgisi iki ülkenin ortak hedefidir" - Son Dakika
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"PKK'nın yenilgisi iki ülkenin ortak hedefidir"

18.04.2022 16:02
"PKK'nın yenilgisi iki ülkenin ortak hedefidir"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zarp ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu, Azerbaycan'da da memnuniyetle karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zarp ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu, Azerbaycan'da da memnuniyetle karşılandı.

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine başlattığı operasyonda haklı olduğunu ve bunun da uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca operasyon başlattığını belirten Rzayev, "51. madde, her devletin kendi toprak bütünlüğünü savunmak için herhangi bir zamanda askeri güç kullanabileceğini ve her devletin meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu açıkça belirtmektedir. Örneğin, 11 Eylül'den sonra El Kaide ve Taliban'ı ABD'ye saldırmakla suçlayan Washington, BM Sözleşmesi'nin 51. maddesine dayanarak 7 Ekim 2001'de Afganistan'da bir savaş başlattı. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe Kilit Operasyonu' uluslararası hukuka aykırı değildir" dedi.

AZERBAYCAN'I YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'nin başlattığı operasyonun Azerbaycan'da da yakından izlendiğini ifade eden Rzayev, "Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi, Azerbaycan'da Türkiye'nin yanındadır. Bakü Ankara'nın konumunu destekliyor. Türkiye, uluslararası hukuka göre, kendi ulusal savunması için PKK ile mücadele ediyor. Bu haklı bir operasyondur. PKK sadece Türkiye'nin sorunu değildir.

Mesele şu ki, Ermenistan 27 yıllık işgal döneminde Türkiye'de ve Irak'ta yenilgiye uğrayan PKK terör örgütü üyelerini işgal ettiği Karabağ'a yerleştirdi. 44 günlük savaş sırasında Ermenistan PKK'dan destek almış, Irak'ın kuzeyinden yüzlerce terörist savaşmak için Karabağ'a gelmişti. Savaş sırasında öldürülen Ermeni askerlerin arasında PKK terör örgütü üyelerinin de cesetlerinin bulunması tesadüf değildir. Bu anlamda PKK'nın yenilmesi Türkiye kadar Azerbaycan'ı da yakından ilgilendiriyor. PKK'nın yok edilmesi iki ülkenin ortak hedefidir. Ankara, bu askeri operasyonla Türkiye'de veya Türkiye'ye potansiyel tehdit oluşturan ülkelerde terörün yeniden düzenlenmesine izin vermeyeceği mesajını verdi. Bu aynı zamanda bu terör örgütlerini finanse eden güçlere de ciddi bir mesajdır" diye konuştu.

(Ersin Turan - İHA)

PKK'nın yenilgisi iki ülkenin ortak hedefidir

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'PKK'nın yenilgisi iki ülkenin ortak hedefidir' 'PKK'nın yenilgisi iki ülkenin ortak hedefidir'

Azerbaycan, Türkiye, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'PKK'nın yenilgisi iki ülkenin ortak hedefidir' - Son Dakika


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