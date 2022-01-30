Üye Girişi
PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuk, örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti - Son Dakika

PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuk, örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti

30.01.2022 11:06
PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuk, örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti

PKK'nın baskı ve tehditle dağa çıkardığı çocukların, "Eğitim verip ailenize geri göndereceğiz" diyerek kandırıldığı, Suriye ve Irak'ta eğitim verildiği, dönmek isteyenlere ise "Artık kadromuzdasınız" denilerek baskı uygulandığı ortaya çıktı.

PKK'nın baskı ve tehditle dağa çıkardığı çocukların, "Eğitim verip ailenize geri göndereceğiz" diyerek kandırıldığı, Suriye ve Irak'ta eğitim verildiği, dönmek isteyenlere ise "Artık kadromuzdasınız" denilerek baskı uygulandığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin baskı ve tehdit uygulayarak kandırdığı çocukların insan ticareti mağduru olarak tanımlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda "İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince Türk vatandaşı yabancı ayrımı yapılmaksızın işlemleri yürüten İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin mülakatları sonucunda 21 Ocak 2022 itibarıyla zorla örgüte alınan 2'si Suriye uyruklu 15 çocuk "insan ticareti mağduru" olarak tanımlandı.

PKK'nın zulmüne maruz kaldıkları dönemdeki yaşlarının 9-17 olduğu belirlenen çocuklarla yapılan mülakatlar ise terör örgütü PKK'nın çocukları nasıl kandırdığını ve örgüte kazandırmaya çalıştığını gözler önüne serdi.

Çocuklar Gara'ya götürüldü

İnsan ticareti mağduru olarak tanımlanan ve 14 yaşında katıldığı PKK'dan kaçarak kurtulan Suriye uyruklu bir çocuk, yapılan mülakatta, 12 yaşındayken babasının vefat ettiğini söyledi.

Suriye'nin Halep kentinde örgütün eylemlerinin olduğunu, arkadaşlarının kendisini bu eylemlere götürdüğünü anlatan, zorla örgüte alınan çocuk, PKK'nın arkadaşlarına ve kendisine "Toplantılara katılın" dediğini aktardı.

PKK tarafından kandırılarak örgüte alınan çocuk, şunları kaydetti:

"'Cezire Derik tarafında bir yere götüreceğiz, sizi eğitip tekrar geri göndereceğiz. Tekrar evinize döneceksiniz, sadece olgunlaşmanız için sizi eğiteceğiz' dediler. Bir grup olarak bizi Suriye Cezire tarafına gönderdiler. 1,5 ay Derik tarafında siyasi eğitim verdiler. 1,5 aylık eğitimi tamamladık fakat baktık ki bizi göndermiyorlar. Dediler ki 'Artık kadromuzdasınız nasıl eve gidersiniz?' Gerçekten bizi kandırdılar, geri döneceğimizi söyleyip göndermediler. Bize 'Burada özgürsünüz ve eğitim de gördünüz, gerilla olacaksınız ailenizi unutun' dediler. Bu şekilde kandırdılar bizi."

Daha sonra kendisi gibi iki çocukla birlikte kırsal bölgeye gönderildiğini belirten çocuk, ilk olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine götürüldüğünü daha sonra da Zap ve Metina'daki altyapıya yerleştirildiğini, Metina'da bulunduğu dönemde ise kaçmayı başardığını söyledi.

Zorla örgüte alınan çocuk, "Zap ve Metina'da bir mağarada kalıyorduk. Orda bize askeri ve siyasi eğitimleri beraber veriyorlardı. 'Sizi olgunlaşmanız ve hazırlanmanız' için eğitiyoruz diyorlardı. 'Biz de ne savaşı ne silahı bu yaşta nerden bilelim bunları' dedik. Böyle olacağını bilseydim hiç gelmezdim. Gerçekten bunlar beni kandırdı. Orada HPG ve YJA Star grupları var. Zaten kadınların hepsi YJA Star'a bağlı. YJA Star savaşmak için genç kadınlar yetiştiriyordu. Kışları mağaralarda siyasi ve teorik eğitimler veriyorlardı. Erkek ve kadın beraber yaşıyorlar ama 'Bizim ahlakımız iyi, kötü şeyler yapmayın' diyorlardı." ifadelerini kullandı.

"PKK aileden koparıyor"

Sözde üst düzey yöneticilerin örgüt üyeleri arasında duygusal ilişki yaşanmasını istemediğini söylediğini ancak bazı sözde yöneticilerin örgüt üyeleriyle uzun süredir birlikte olduğunu kaydeden çocuk, örgütün çocukları ailelerinden kopardığının altını çizdi.

Zorla örgüte alınan çocuk, şöyle devam etti:

"Bize Türkiye'nin en büyük düşmanımız olduğunu söylediler. Özellikle Türkiye'den katılanları korkutmak için 'Kaçanlara tecavüz ediyorlar, psikolojik baskı uyguluyorlar' diyorlardı. Sadece kaçıp özgürlüklerine, ailelerine kavuşmasınlar diye bu şekilde propaganda yapıyorlardı. Ama geldim çok şükür öyle bir şey görmedim. Kaçıp kurtulduğum için çok memnunum. Geldiğim zaman pişmanlık yasası vardı, pişmanlık yasasında yargılandım sonuna kadar da devlet bize yardımcı oldu. İnsan oralarda geçirdiği yıllarına çok büyük bir pişmanlık yaşıyor. 1,5 sene oldu geleli. Herkesin benim gibi gelmesini bir kişinin bile orda kalmamasını, gelip burada özgürce yaşamalarını istiyorum. Orada boş bir ömür geçiriyorlar."

PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuk, örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti
PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuk, örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti
PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuk, örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti

YORUMLAR
500

Türkiye, Suriye, Çocuk, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuk, örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti - Son Dakika


Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor         
12:24
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Üçlü cinsel ilişki skandalı! Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Üçlü cinsel ilişki skandalı! Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
11:07
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
12:10 Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı
11:50 Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş
11:38 Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar
11:24 Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar
11:21 Alacak verecek meselesi cinayetinde yeni görüntüler! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini verdi
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:02 Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
10:22 Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik
10:18 Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 12:27:52. #1.12#
SON DAKİKA: PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuk, örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement