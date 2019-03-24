Son Dakika Haberleri: PKK Operasyonunda 3 Tutuklama

PKK Operasyonunda 3 Tutuklama

56 dakika önce

Adana polisi tarafından bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Adana polisi tarafından bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart günü şafak vakti bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik özel hareket polisinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Eş zamanlı olarak 8 adrese yapılan baskında 7 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütünün adına eylem ve faaliyette bulunduğu ileri sürülen zanlıların evlerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan U., Sadık Y. ve M.Ç. tutuklanırken diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

PKK, Adana, 3. Sayfa
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