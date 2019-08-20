Son Dakika Haberleri: PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
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PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildiADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede bölücü silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım sitelerinde silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları ve suç unsurları elde edilmesi amacıyla dün şafak vakti operasyon yaptı.
Eş zamanlı olarak polis 5 zanlıyı yakalamak için 5 adrese girdi. Yapılan aramalarda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonlarına ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 16 adet dolu kartuş ele geçirildi.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Ceyhan, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
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