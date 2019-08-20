PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
1 saat önce
PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildiADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.
PKK Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ilçede bölücü silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım sitelerinde silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları ve suç unsurları elde edilmesi amacıyla dün şafak vakti operasyon yaptı.
Eş zamanlı olarak polis 5 zanlıyı yakalamak için 5 adrese girdi. Yapılan aramalarda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonlarına ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 16 adet dolu kartuş ele geçirildi.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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