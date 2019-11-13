Son Dakika Haberleri: PKK operasyonunda gözaltına alınan muhtarda F serisi 1 dolar
Son Dakika Güncel PKK operasyonunda gözaltına alınan muhtarda F serisi 1 dolar - Son Dakika

PKK operasyonunda gözaltına alınan muhtarda F serisi 1 dolar

8 saat önce

MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 6 muhtar gözaltına alındı.

PKK operasyonunda gözaltına alınan muhtarda F serisi 1 dolar, System.String[]

MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 6 muhtar gözaltına alındı. Muhtarların evlerinde yapılan aramada, FETÖ/PDY üyelerinde bulunan F serisi 1 dolar  ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonunda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 6 muhtarın evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 muhtar gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 9 milimetre çapında 7 mermi, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve F serisi 1 dolar ele geçirildi.

Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.


Muş, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı
YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 20:04:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK operasyonunda gözaltına alınan muhtarda F serisi 1 dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]