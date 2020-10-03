PKK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Erol DEĞİRMENCİ/ İstanbul'da düzenlenen PKK operasyonunda, örgütün kırsal kadrosuna katılmak isteyen kişileri Yunanistan'a kaçırdıkları tespit edilen 2 şüpheliden 1'i, gözaltı işlemlerinden sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da park halindeki 2 aracın kundaklanması sonucu inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde PKK/KCK terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüphelinin, örgütün kırsal yapılanmasına katılmak isteyen kişileri Yunanistan'a illegal yollardan sokarak kamplara teslim ettiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren ekipler, şüphelilerin bulunduğu yerlere operasyon düzenledi. Operasyonda B.O. ve A.A. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.O., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.