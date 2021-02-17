PKK operasyonunda gözaltına alındı; Boğaziçi eylemlerine katıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

ADANA'da terör örgütü PKK adına izinsiz gösteri hazırlığında oldukları, daha önce yapılan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 1'i ev hapsi cezasına çarptırıldı, 13'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 25 kişi ise serbest bırakıldı. Şüphelilerden Mazlum G.'nin, kentte Boğaziçi eylemlerine katılıp, provokasyon yaptığı, önceki yıllarda sokak eylemlerine katılıp, polise taş attığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle izinsiz gösteri hazırlığındaki 12 kişi ile daha önceden izinsiz gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 18 kişiyi tespit etti. 30 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de desteği ile 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşları ile kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Mazlum G.'nin, örgütün sokak eylemlerinde rol aldığı ortaya çıktı. Mazlum G.'nin merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 'nde 2013 yılında yapılan sokak eylemlerine katıldığı ve örgütü simgeleyen paçavrayla örgüt elebaşının posteri önünde yürüyüş yaptığı belirlendi. Ayrıca Mazlum G.'nin bu tarihlerde polise taş atma olaylarına karıştığı öne sürüldü. Öte yandan Mazlum G.'nin, 'Birleşik Gençlik Meclisi' üyesi olduğu ve Adana 'daki Boğaziçi eylemlerine katılarak provokasyon yaptığı da iddia edildi. Mazlum G.'nin, yasak olmasına rağmen 5 Şubat günü kentte düzenlenen eylemlere destek vermek için HDP İl Binası'nda açıklama yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, aralarında Mazlum G.'nin de bulunduğu 13 kişi adli kontrol şartı, 12'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.