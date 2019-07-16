PKK patlayıcısıyla ölen Ayaz ve Nupelda kardeşler, toprağa verildi

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Kuzey Irak ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

PKK patlayıcısıyla ölen Ayaz ve Nupelda kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti