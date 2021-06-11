PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nde, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen C.Y. ve Ç.B. ve F.T. isimli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dilovası, Körfez, ve Kartepe ilçelerinde, operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda C.Y. ve Ç.B. ve F.T. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.