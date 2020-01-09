PKK propagandası yapan er için hapis kararı - Son Dakika

KAYSERİ'de, askerlik görevi sırasında terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanan er Emrullah T., yargılandığı davada, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Emrullah T.'nin tahliyesine karar verdi.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görev yapan er Emrullah T., 6 ay önce, askeri birlikteki tuvaletlerin kapısına, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile öldürülen örgüt mensubu yakınını öven yazılar yazdığı siçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Emrullah T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrullah T. hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık Emrullah T., Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, hakim karşısında çıkarıldı. Emrullah T., duruşmadaki savunmasında, "Bir anlık kızgınlıkla yazdım sonradan yaptığımın hata olduğunu anladım. Bu suçtan sizin karşınıza çıktığım için utanıyorum. Askere gelmeden önce nişanlandım, vatani görevimi yapıp, evlenmek istiyorum. Çok pişmanım" dedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrullah T.'ye, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesini kararlaştırdı.