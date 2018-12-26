Son Dakika Haberleri: PKK Propagandasından Yargılanan Kuaföre Beraat

PKK Propagandasından Yargılanan Kuaföre Beraat

2 saat önce

KAYSERİ'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan kuaför Gülhanım A. (27) beraat etti.

PKK Propagandasından Yargılanan Kuaföre Beraat, System.String[]
KAYSERİ'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan kuaför Gülhanım A. (27) beraat etti.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık kuaför Gülhanım A. hazır bulundu. Sosyal medyadan 'Terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla hakkında dava açılan Gülhanım A., üzerine atılan suçlamaları reddederek, beraatını istedi. Facebook hesabının kendisine ait olduğunu ancak, iddia edilen paylaşımları kendisinin yapmadığını öne süren Gülhanım A., "Kuaförlük yapıyorum. Paylaşımları iş ortağımın yaptığını ya da yaptırdığını düşünüyorum. Çünkü, aramızda husumet vardı" dedi. Mahkeme, iddia edilen içeriklerin Gülhanım A. tarafından yapılmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:11 Kaynak: DHA

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