Son Dakika Haberleri: PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi
Son Dakika Güncel PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi

PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından son 24 saatte saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/ YPG'li teröristler tarafından son 24 saatte saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan, bombalı araç ve toplan 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini bildirirken TSK tarafından Barış Koridorunun tesisine yönelik mutabakatlara tam uyulduğunun altı çizildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

(Mehmet Kalay/ İHA)

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:20 Kaynak: İHA
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