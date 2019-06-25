PKK/PYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti
48 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:32 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
ilçesi karşısında bulunan Suriye
'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Rasulayn ilçe kırsalında PKK/PYD'li teröristler sivillere ait buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Tarlayı yaktıktan sonra önünde kol kola girerek halay çeken teröristler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı. Tarlası yakılan çiftçiler ise teröristlerin bölgeden ayrılmasının ardından yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalıştı.
- Şanlıurfa
Kimyasal madde yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı
Mardin'de koruma altında olan "alaca sansar" görüldü
ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz
Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır