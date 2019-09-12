Pkk/pyd'li teröristler tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor
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ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler tünel ve hendek hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler tünel ve hendek hazırlıklarını sürdürüyor.
Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. ABD'nin Irak üzerinden gönderdiği zırhlı kulübeler ise kazılan tünellere yerleştirilmeye devam ediyor. İş makineleri yardımıyla kazılan tünellerin sağlam olması için ise beton bloklarla çevrelendiği görüldü.
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