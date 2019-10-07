PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn'da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi. - ŞANLIURFA