Son Dakika Haberleri: PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi
Son Dakika Güncel PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi

PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi

38 dakika önce

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.

PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi, System.String[]

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn'da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
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PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi
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