Son Dakika Haberleri: Pkk, Pyd ve Deaş'ın Bir Olduğunu Belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçen Hafta Hatay'da...

Pkk, Pyd ve Deaş'ın Bir Olduğunu Belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçen Hafta Hatay'da...

1 saat önce

IHAAW154147-GEN/15-02-2019- PKK, PYD ve DEAŞ'ın bir olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Hatay'da zaman ayarlı bomba yüklü kamyonun güvenlik güçleri tarafından yakalandığını kaydederek, "Bizimkiler adamı sorguya aldı.

Pkk, Pyd ve Deaş'ın Bir Olduğunu Belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçen Hafta Hatay'da..., System.String[]
IHAAW154147-GEN/15-02-2019

- PKK, PYD ve DEAŞ'ın bir olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Hatay'da zaman ayarlı bomba yüklü kamyonun güvenlik güçleri tarafından yakalandığını kaydederek, "Bizimkiler adamı sorguya aldı. Adam DEAŞ'lı çıktı. Sen nereye götürüyorsun bu diye sorulduğunda bir büyükşehire götürdüğünü söyledi. 100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir. Allah'a şükürler olsun bu olay da engellenmiş oldu" ifadelerini kullandı." 15.02.2019 15: 41: 47 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Hatay, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan Tartışma Yaratacak Sözler: Ankara Büyükşehir'e, Kılıçdaroğlu'nun Adımını Attırmayın Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:15:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pkk, Pyd ve Deaş'ın Bir Olduğunu Belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçen Hafta Hatay'da...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]