Pkk, Pyd ve Deaş'ın Bir Olduğunu Belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçen Hafta Hatay'da...

IHAAW154147-GEN/15-02-2019- PKK, PYD ve DEAŞ'ın bir olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Hatay'da zaman ayarlı bomba yüklü kamyonun güvenlik güçleri tarafından yakalandığını kaydederek, "Bizimkiler adamı sorguya aldı.

IHAAW154147-GEN/15-02-2019



- PKK, PYD ve DEAŞ'ın bir olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Hatay'da zaman ayarlı bomba yüklü kamyonun güvenlik güçleri tarafından yakalandığını kaydederek, "Bizimkiler adamı sorguya aldı. Adam DEAŞ'lı çıktı. Sen nereye götürüyorsun bu diye sorulduğunda bir büyükşehire götürdüğünü söyledi. 100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir. Allah'a şükürler olsun bu olay da engellenmiş oldu" ifadelerini kullandı." 15.02.2019 15: 41: 47 TSI

NNNN - ANKARA

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