PKK/PYD'ye finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye finans sağlamak amacıyla Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narko-terör faaliyetleri ile mücadele çalışmaları kapsamında, PKK/PYD terör örgütlerine finans sağlamak amacıyla Suriye'den kaçak yollarla Birecik ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 57 kilogram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.