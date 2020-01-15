PKK/PYD'ye finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK/PYD'ye finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

PKK/PYD'ye finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye finans sağlamak amacıyla Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı.

PKK/PYD'ye finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye finans sağlamak amacıyla Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narko-terör faaliyetleri ile mücadele çalışmaları kapsamında, PKK/PYD terör örgütlerine finans sağlamak amacıyla Suriye'den kaçak yollarla Birecik ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 57 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı
PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü

Son Dakika Haberleri
00:30 Ankara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:27 Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:26 Sakarya demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem - Son Dakika
00:26 İş yurtlarında çalışan hükümlülerden ekonomiye katkı - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 00:34:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK/PYD'ye finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]