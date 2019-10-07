BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin, "Türkiye bu konuda kararlılığını çok açık bir şekilde vurguladı ve tabii burada bizim açık bir şekilde karşımızda olan kuklacıları ve terör mensuplarını bertaraf etmemiz lazım. PKK, PYD, YPG bunları bir günde ezer geçeriz, Türkiye için bu problem değil." dedi.

Destici, Kağıthane'deki AFAD binasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusu ve Fırat'ın doğusundaki terör varlığının Türkiye için artık tahammül edilemez bir noktaya geldiğini belirterek, durumun hem sınır güvenliğini tehdit ettiğini hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine kasteder bir noktaya geldiğini söyledi.

Türkiye'nin bu duruma göz yummasının ve müsaade etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Destici, "Türkiye bu konuda kararlılığını çok açık bir şekilde vurguladı ve tabii burada bizim açık bir şekilde karşımızda olan kuklacıları ve terör mensuplarını bertaraf etmemiz lazım. PKK, PYD, YPG bunları bir günde ezer geçeriz, Türkiye için bu problem değil." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ama orada bu kuklaların ipini elinde tutanlar var. Daha açık bir şekilde ifade edeyim. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) var. Dolayısıyla CENTCOM oradan gitmeden o bölge Türkiye için emin bir bölge haline gelmez. Trump'ın, 'Biz niye oradayız, anlamsız bir şekilde bu savaşın içindeyiz, askerlerimizi çekeceğiz...' gibi birtakım açıklamaları var. Bu açıklamaları daha önce de duyduk ama maalesef gereği yapılmadı. Onun için ben yine temkinli yaklaşılması gerektiğini buradan ifade ediyorum. Tabii AB'den gelen açıklama, 'Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz ama Suriye'de de siyasi çözümden yanayız.' şeklinde. Biz de siyasi çözümden yanayız. Çözelim o zaman. Buna engel olan biz miyiz? Buna engel olanın Batı ve emperyalist küresel güçler olduğu belli. İstese ABD, Rusya, AB bunu bir günde çözerler, 3 saatte çözerler, bunu çözmeyen biz miyiz? Bu laflar Türkiye'ye söylenecek laflar değil."

Destici, Türkiye'nin attığı kararlı adımın başta ABD olmak üzere bölgedeki güçlerde de karşılık bulduğunu dile getirdi.

ABD birliklerinin sınırlı da olsa en azından Türkiye'nin harekat gerçekleştireceği noktalardan çekilmeye başladığını aktaran Destici, "Ama yine inşallah burada bir oyalama süreciyle karşı karşıya kalmayız. Bizim beklentimiz ve olması gereken şudur, o 411 kilometrelik sınır boyumuzda Fırat'tan başlayıp Irak sınırına kadar 30 kilometre derinliğe girdiğimiz zaman 12 bin kilometrekare gibi bir yer yapıyor. Bu bölgenin tamamının terörden temizlenmesi lazım. Harekat geniş çaplı olduğu zaman netice alabiliriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin konuyla ilgili amacının net olduğuna dikkati çeken Destici, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerimiz tarafından açıklanıyor. Bizim burada istediğimiz şudur. Kardeşim bölge hem terörden temizlenecek hem de bölgenin gerçek sahibi olan mülteciler o bölgeye yerleştirilecek hem de Türkiye'nin hudut güvenliği, sınır güvenliği de sağlanmış olacak. Ben bu kararlı adımdan dolayı memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hazırlıklarını tamamlandığını bildiğimiz bu operasyonun bir an önce başlayacağına olan inancımızı bir kere daha paylaşmak istiyorum. Rabbim şimdiden kahraman Mehmetçiklerimizin, güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun, onları muzaffer eylesin."

"Deprem meselesi, siyaset üstü bir meseledir"

Destici, Vali Ali Yerlikaya'ya İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında geçmiş olsun ziyareti yapmak, son çalışmalarla ilgili bilgi almak istediğini ifade ederek, "Sağ olsunlar Sayın Valimiz bizi çok geniş bir şekilde bilgilendirdi. Tabii içeride çok ciddi çalışmalar var. O gün iletişim operatörleri ile sıkıntı olmuştu, şu anda bu konuyla ilgili bir toplantı yapılıyor. Bütün bu depremde karşılaşılan ve bundan sonra karşılaşılabilecek olan bütün bu eksiklikler, aksaklıklarla ilgili hummalı bir çalışma var." şeklinde konuştu.

Depremle ilgili çalışmaların artarak devam edeceğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"İnşallah eksiklerimizi, noksanlıklarımızı tamamlamalıyız çünkü deprem meselesi siyaset üstü bir meseledir. Kimsenin siyaset yapmaması lazım, yani siyasi rant elde edilebilecek bir tavır içerisine girilmemesi lazım. Bir eksiklik var, bir noksanlık var bunda hepimiz hemfikiriz. Nereden kaynaklandı, bunlar doğru tespit edilmiş. Sayın Valimiz bu konuya çok hakimler, bunu görmüş olmaktan da büyük bir memnuniyet duydum. Biz süratle bu eksiklikleri tespit edip, depremin en kısa zamanda olacakmış gibi hazırlıklarımızı tamamlamakla mükellefiz. Ben Valimizin ve ekibinin bu konuda duyarlı, bilgili, donanımlı olduklarına şahit oldum. Dolayısıyla çalışmalarında kendilerine başarılar diliyoruz. Biz de BBP olarak, hem kamuoyu nezdinde hem İstanbul teşkilatımız hem de Mecliste elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Dolayısıyla da İstanbul depremi inşallah yaşamaz ama yaşanırsa da buna hazırlıklı olmalıyız."