Son Dakika Haberleri: PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi
Son Dakika Güncel PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi

PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığının, PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının, PKK/PYD- YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı

PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:21 Kaynak: AA
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