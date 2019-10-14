PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığının, PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:21 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığının, PKK/PYD- YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı
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