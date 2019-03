PKK Şehirlere Bu Şekilde Sızmaya Çalışıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'ndaki 2 partinin kendi adaylarını belirlediğini belirterek, "Başka ittifaklarla aramızdaki fark, bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi. Milletini seven 2 parti belirledi. Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerlerinde başaramadılar, şimdi görüyoruz ki PKK şehirlere, büyük şehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor." dedi.



Çavuşoğlu, Manavgat ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Manavgat'ta İş Var" fuarının açılışında, Antalya genelinde turizmin 12 aya yayılabilmesi için çalıştıklarını söyledi.



Belek gibi bunu başaran bölgeler olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bunu şimdi Alanya da başarmaya başladı. Havalimanının etkisinin olduğunu görüyoruz, ancak havalimanı tek başına yeterli olmaz. Manavgat'ta da turizmi 12 ay yaymak için çalışıyoruz. Spor tesisleri ve golf sahalarıyla birlikte 12 aya yayabileceğiz. Ayrıca kolay ulaşılabilir bir şehir olaması gerekiyor. Bunun için Manavgat'ın bağlantı yollarını çok iyi hale getiriyoruz. Köprülü kavşaklar trafiği önemli ölçüde rahatlattı." diye konuştu.



Seçimler nedeniyle 2 haftadır Türkiye'nin her yerini dolaştığını aktaran Çavuşoğlu, şunları ifade etti:



"Bütün adaylara başarı diliyorum. Biz de tüm Türkiye'de adaylarımızı belirledik. MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhur İttifakı'ndaki 2 parti oturdu adaylarını belirledi. Başka ittifaklarla aramızdaki fark, bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi. Milletini seven 2 parti belirledi. Söz konusu vatan millet olunca şunu da söylemeden geçemeyeceğim; çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyoruz ki PKK şehirlere, büyük şehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor. Belediyelerde neler yaptıklarını gördük."



Gittiği her yerde özellikle de İzmir'in Antalya gibi olmak istediğini dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın ve Muğla'nın da aynı şekilde kendilerini kıyasladıkları Antalya gibi olmak istediğini ifade etti.



"Şehirlerimize sahip çıkmamız lazım"



Bu kentlerinde turizm açısından önemli yerler olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Geçen sezon Antalya'ya 19 milyon turist geldi, İzmir'e ise sadece 1 milyon 40 bin turist gelmiş. Neden? Bazıları diyor ki 'Devlet İzmir'i dışladığı için böyle oldu'. Bu doğru değil. Antalya'ya 16 yılda 40 milyar lira kaynak ayırdık. İzmir'e son 6 yılda aktarılan kaynak 67 milyar. Bizim 16 yılda aldığımızdan daha fazla kaynak aktarılmış. Buradaki sıkıntı devlet yatırımlarından değil yerel yönetimlerinden. Devlet yerel yönetimler yapamadığı için bu kaynakları aktardı, fark oradan çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.



CHP'li belediyelerce yönetilen İzmir, Aydın ve Muğla'nın ortak özelliklerini sıralayan Bakan Çavuşoğlu, bu kentlerde kanalizasyon sularının denize aktığını, yolların çok kötü olduğunu ve çöp toplama sorunu yaşandığını vurguladı.



Geçen kış etkili olan yağmurlarda Bodrum'da sel felaketinin yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, ancak bu yıl tarihinin en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kalan Antalya'da benzer manzaraların yaşanmadığını ifade etti.



Mevlüt Çavuşoğlu, bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in teşekkürü hak ettiğini dile getirdi.



Bodrum sokaklarında çöpleri görünce çok üzüldüğünü belirten Çavuşoğlu, "Devlet başkanları, dışişleri bakanları, en zengin iş adamları dev yatlarıyla geliyorlar. Bu manzara yakışmıyor. Şehirlerimize sahip çıkmamız lazım. Kalkınma şehirlerden, yerelden başlar. Bu sefer bir şey gördüm. Aydın, İzmir, Muğla, hatta Çankaya'da da gördüm, artık kendisine hizmet etmeyenleri, demagoji yapanları değil hizmet edecekleri seçmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

