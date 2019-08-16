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PKK sempatizanları adliyede

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PKK sempatizanları adliyedeBURSA - Bursa'da Terörle Mücadele ve istihbarat ekiplerince gözaltına alınan PKK sempatizanları emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

PKK sempatizanları adliyede
BURSA - Bursa'da Terörle Mücadele ve istihbarat ekiplerince gözaltına alınan PKK sempatizanları emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Bursa merkez ilçeleri ile Gürsu ve İnegöl'de çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda M.K, M.A, E.A, B.G, M.Ş.N, H.U, C.Z. ve S.A. isimli 8 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor.
Bursa, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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