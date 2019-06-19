Son Dakika Haberleri: PKK sığınağında 'portatif füze' bulundu
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PKK sığınağında 'portatif füze' bulundu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta 'SA-14' portatif füze bulunduğunu açıkladı.

PKK sığınağında 'portatif füze' bulundu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta 'SA-14' portatif füze bulunduğunu açıkladı.
Bakanlığın  Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta yerden havaya, omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:37 Kaynak: DHA
PKK, Güncel
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