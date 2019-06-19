PKK sığınağında 'portatif füze' bulundu
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta 'SA-14' portatif füze bulunduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:37 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK
'ya ait bir sığınakta 'SA-14' portatif füze bulunduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta yerden havaya, omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu" denildi.
- Ankara
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