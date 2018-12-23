Son Dakika Haberleri: PKK Sığınaklarında Silah, Mühimmat ve Yaşam Malzemesi Ele Geçti

PKK Sığınaklarında Silah, Mühimmat ve Yaşam Malzemesi Ele Geçti

2 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınıkta, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

PKK Sığınaklarında Silah, Mühimmat ve Yaşam Malzemesi Ele Geçti, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınıkta, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Aralık'ta Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. 7 odalı 200 metrekare genişliğinde, 3 odalı 120 metrekare genişliğinde ve 25 metrekare genişliğindeki sığınaklarda arama yapıldı. Aramalarda, 2 mavzer tipi uzun namlulu tüfek, mayın/EYP düzeneği, havan mühimmatı, 46 kilo amonyum nitrat, 37 büyük tüp, 5 küçük tüp, akü, güneş paneli, güneş enerjisi kazanı ve parçası, ampermetre, lazer mesafe ölçer, gizlenme ağı, terörist kıyafeti, tüplü ocak, tüplü fırın, 30 metre kablo ve çok sayıda pil ile yaşamsal gıda ve giyecek ele geçirildi.

Sığınaklar, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Operasyon kapsamında, bölgede 110 kişinin de kimlik sorgusunun yapıldığı belirtildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:51 Kaynak: DHA

PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titremelidir

İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:36:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK Sığınaklarında Silah, Mühimmat ve Yaşam Malzemesi Ele Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]