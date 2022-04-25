PKK soruşturmasında serbest bırakılan 25 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

PKK soruşturmasında serbest bırakılan 25 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı

25.04.2022 18:12
PKK soruşturmasında serbest bırakılan 25 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı

Terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 30 şüphelinden 25'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 30 şüphelinden 25'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında 12 Nisan'da gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 48'i bulundukları illerdeki adreslerinden yakalanarak Ankara'ya getirildi.

İfade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimlik sorgusunun ardından şüphelilerden 18'i tutuklanırken 30'u adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bunun üzerine Başsavcılık, nöbetçi asliye ceza mahkemesine itirazda bulunarak serbest bırakılan şüphelilerin yeniden tutuklanmasını talep etti.

Talebi yerinde gören mahkeme, hakkında adli kontrol şartı uygulanan 30 şüpheliden 25'i için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Böylece soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli sayısı 43 oldu.

Türkiye genelindeki operasyon kapsamında yapılan aramalarda 240 bin dolar, 2 bin 800 avro, 25 bin lira, 1 kalaşnikof, 3 kalaşnikof şarjörü, 3 tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda mermi, fişek, uyuşturucu madde, çek, senet, para toplanması ve dağıtımına ait listeler ile örgütsel materyal ele geçirilmişti.

YORUMLAR
500
Ankara'da yaklaşık 450 yıllık olduğu sanılan tablo ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi Ankara'da yaklaşık 450 yıllık olduğu sanılan tablo ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 28 kişi tutuklandı PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 28 kişi tutuklandı

Ankara Başsavcılığı, Ankara, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK soruşturmasında serbest bırakılan 25 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı
18:08 Turist kadın, tacize uğradığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı
18:07 Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düştü! Evleri zarar gören vatandaşlar anlattı
17:55 Kuruluş Osman oyuncusu, New York'ta 1915 protestosu yapan Ermenilerin karşısına Türk bayrağı ile çıktı
17:36 Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar!
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
17:30 Sakarya'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs birbirine girdi
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 18:28:22. #1.11#
SON DAKİKA: PKK soruşturmasında serbest bırakılan 25 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement