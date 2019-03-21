PKK Suikastçısı Tutuklandı
19 dakika önce
MERSİN'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan tutuklandı.
MERSİN'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan 'Şeyh' kod adlı PKK
'lı terörist Ali Atan tutuklandı.
PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan iki mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Mersin
'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi faillerinden olduğu belirtilen 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan, Şırnak
'ta yakalandı. Mersin'e getirilen Atan, buradaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. PKK'lı terörist Atan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:12 Kaynak: DHA
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