Son Dakika Haberleri: PKK Suikastçısı Tutuklandı

PKK Suikastçısı Tutuklandı

19 dakika önce

MERSİN'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan tutuklandı.

PKK Suikastçısı Tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan tutuklandı.

PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan iki mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan ve  Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi faillerinden olduğu belirtilen 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan, Şırnak'ta yakalandı. Mersin'e getirilen Atan, buradaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. PKK'lı terörist Atan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:12 Kaynak: DHA

Mersin, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:31:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK Suikastçısı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]