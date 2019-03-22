Son Dakika Haberleri: PKK Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

PKK Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

20 dakika önce

BURSA'da polis tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

PKK Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
BURSA'da polis tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi. Bursa merkezi ile Gemlik, İnegöl, Gürsu ve Kestel ilçelerinde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Aralarında PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ye üye oldukları belirlenenlerin de bulunduğu 12 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer 15 şüphelinin emniyette sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:31 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, PKK, Güncel
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