PKK şüphelileri Yunan sınırında yakalandı - Son Dakika

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi R.K. ve S.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. 2 kişinin yakalanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İHA
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