PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri yaptıkları çalışmada, 2 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi.

Şüpheliler H.G. ve İ.S, Orhaniye köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.