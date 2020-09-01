Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri yaptıkları çalışmada, 2 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi.
Şüpheliler H.G. ve İ.S, Orhaniye köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika