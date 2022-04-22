PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

22.04.2022 12:31
PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda görev yapan hudut askerleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda görev yapan hudut askerleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede devriye esnasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi 3 kişiyi yakaladı. Şahısların yapılan kimlik tespitinde F.D., Ş.D. ve F.K.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılarının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


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