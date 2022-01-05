PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı - Son Dakika

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen terör örgütü PKK şüphelisi Z.K., askeri yasak bölgede yakalanıp, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Meriç'te 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Aranması olduğu belirlenen Z.K., işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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