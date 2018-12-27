PKK Şüphelisi Hdp İlçe Başkanının Evinden Fetö Dergileri Çıktı (2)
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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:40 Kaynak: DHA
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