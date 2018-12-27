Son Dakika Haberleri: PKK Şüphelisi Hdp İlçe Başkanının Evinden Fetö Dergileri Çıktı (2)

PKK Şüphelisi Hdp İlçe Başkanının Evinden Fetö Dergileri Çıktı (2)

1 dakika önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

PKK Şüphelisi Hdp İlçe Başkanının Evinden Fetö Dergileri Çıktı (2), System.String[]
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:40 Kaynak: DHA

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