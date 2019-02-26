PKK Şüphelisi Sınırda Yakalandı
2 saat önce
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi kadının yanıltıcı beyanı İl Göç İdaresi uzmanlarınca çözüldü.
Yunanistan
'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK
şüphelisi kadının yanıltıcı beyanı İl Göç İdaresi uzmanlarınca çözüldü.
Alınan bilgiye göre, Meriç
ilçesinde hudut askerleri bir kadını sınırda yasak bölgede yakaladı.
Sorgusunda kendisini Iraklı Fatıma Ahmet olarak tanıtan kadın İl Göç İdaresine teslim edildi.
Göç uzmanları mülakat sırasında kadının beyanlarından şüphelendi.
Detaylı mülakat ve incelemeye alınan kadının, terör örgütü PKK şüphelisi F.Z. olduğu belirlendi.
Şüpheli hakkında Adana
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması olduğu ve KHK ile kapatılan bir haber ajansında bir süre çalıştığı öğrenildi.
İşlemler sonrası F.Z. İl Jandarma Komutanlığına gözaltı için gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:04 Kaynak: AA
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