Son Dakika Haberleri: PKK Şüphelisi Sınırda Yakalandı

PKK Şüphelisi Sınırda Yakalandı

2 saat önce

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi kadının yanıltıcı beyanı İl Göç İdaresi uzmanlarınca çözüldü.

PKK Şüphelisi Sınırda Yakalandı, System.String[]
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi kadının yanıltıcı beyanı İl Göç İdaresi uzmanlarınca çözüldü.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesinde hudut askerleri bir kadını sınırda yasak bölgede yakaladı.

Sorgusunda kendisini Iraklı Fatıma Ahmet olarak tanıtan kadın İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göç uzmanları mülakat sırasında kadının beyanlarından şüphelendi.

Detaylı mülakat ve incelemeye alınan kadının, terör örgütü PKK şüphelisi F.Z. olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması olduğu ve KHK ile kapatılan bir haber ajansında bir süre çalıştığı öğrenildi.

İşlemler sonrası F.Z. İl Jandarma Komutanlığına gözaltı için gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:04 Kaynak: AA

Yunanistan, PKK, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var PKK'lı Teröristler, Ağaç Kovuğunu Silah ve Mühimmat Deposuna Dönüştürmüş

İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunda Yakalananların Fotoğrafları Benzine İndirim Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:07:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK Şüphelisi Sınırda Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]