Son Dakika Haberleri: PKK şüphelisi, sınırda yakalandı
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PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

23 dakika önce

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK şüphelisi A.T., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

PKK şüphelisi, sınırda yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK şüphelisi A.T., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan A.T. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., mahkemece, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:15 Kaynak: DHA
Jandarma, Meriç, Yunanistan, PKK, Güncel
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