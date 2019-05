PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan 'a çıkmak isteyen PKK şüphelisi A.T., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan A.T. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., mahkemece, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

