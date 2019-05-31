PKK şüphelisi, sınırda yakalandı
23 dakika önce
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK şüphelisi A.T., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:15 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Meriç
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a çıkmak isteyen PKK
şüphelisi A.T., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan A.T. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., mahkemece, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.
- Edirne
"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı
Yunan futbolcu, A Milli Takımımızın otobüsüne bindi!
Cenk Tosun, Yunanistan maçı sonrası hastaneye götürüldü
A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak