Son Dakika Haberleri: PKK Şüphelisi, Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

PKK Şüphelisi, Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 1'i PKK/KCK üyeliğinden aranan 3 kişi, sınır birliği askerlerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alındı.

PKK Şüphelisi, Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan  Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 1'i PKK/KCK üyeliğinden aranan 3 kişi, sınır birliği askerlerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde sınır birliği askerlerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 3 kişi, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.İ. (31), çeşitli mahkemelerde hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kasten öldürme' ile 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından açık dava dosyaları bulunan Ş.H. (24) ve hakkında bir mahkemece 'adli kontrol kararı' bulunan U.B. (31) oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi. - Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: DHA
Meriç, Edirne, Yunanistan, PKK, Güncel
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