PKK Şüphelisi, Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
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EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 1'i PKK/KCK üyeliğinden aranan 3 kişi, sınır birliği askerlerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Meriç
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçme hazırlığında olan 1'i PKK/KCK üyeliğinden aranan 3 kişi, sınır birliği askerlerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alındı.
Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde sınır birliği askerlerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 3 kişi, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma
komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.İ. (31), çeşitli mahkemelerde hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kasten öldürme' ile 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından açık dava dosyaları bulunan Ş.H. (24) ve hakkında bir mahkemece 'adli kontrol kararı' bulunan U.B. (31) oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi. - Edirne
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