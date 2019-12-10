Son Dakika Haberleri: PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
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PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

6 saat önce

EDİRNE'de, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan aranan G.A., sahte kimlikle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken, askerler tarafından yakalandı.

PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı, System.String[]

EDİRNE'de, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan aranan G.A., sahte kimlikle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken, askerler tarafından yakalandı.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı  'Hudut Kartalları', Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen şüphelinin, yapılan soruşturmasında, sahte kimlik taşıdığı ve 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aranması olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen G.A., soruşturmasının yürütüleceği Mersin'e gönderildi.


Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:17 Kaynak: DHA
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