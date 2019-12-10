Son Dakika Haberleri: PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)
Son Dakika Güncel PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2) - Son Dakika

PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)

6 saat önce

BOMBALI SALDIRIDA ADI GEÇİYOREdirne'de Yunanistan sınırında sahte kimlikle yakalanan G.A.'nın Mersin'de 2017 yılında polis servis aracına düzenlenen 18 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda adının geçtiği öğrenildi.

PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2), System.String[]

BOMBALI SALDIRIDA ADI GEÇİYOR

Edirne'de Yunanistan sınırında sahte kimlikle yakalanan G.A.'nın Mersin'de 2017 yılında polis servis aracına düzenlenen 18 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda adının geçtiği öğrenildi. Mersin Yenişehir ilçesinde 18 Ekim 2107 tarihinde, polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 17'si polis 18 kişi yaralandı. Saldırı güzergah üzerine bırakılan bomba yüklü bisikletle gençekleştirildi. Bisikletin sahibi G.A.'nın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o tarihten beri arandığı belirtildi.


Yunanistan, Mersin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:11 Kaynak: DHA
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