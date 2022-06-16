Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

16.06.2022 15:21
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri A.K. ve A.G. yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve A.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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