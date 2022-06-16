Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri A.K. ve A.G. yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve A.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Soylu: 'Şu anda Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli var'

İçişleri Bakanı Soylu: 'Şu anda Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli var'

Kaynak: DHA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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