Son Dakika Haberleri: PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın
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PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın

1 saat önce

PKK tarafından 4 yıldır alıkonulan asker ve polislerin aileleri Diyarbakır’da: Bizi bu ateşten kurtarın

PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın, System.String[]

Diyarbakır'da 22 Ağustos'ta başlayan anneler eylemi, PKK tarafından çocukları kaçırılan 3'ü asker, 2'si polis 23'ü ise sivil toplam 28 ailenin katılımıyla devam ediyor.


Oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar 22 Ağustos'ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başladı. Ancak Akar'ın oğlu 24 Ağustos'ta geri dönerek 'ailesinin kendisini zorla evlendirmek istemesi' üzerine kaçtığını anlattı. Hacire Akar oğlunun dönmesi üzerine eylemini sonlandırırken 3 Eylül'de çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler ile 4 yıl önce PKK tarafından kaçırılan asker ve polislerin aileleri de Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturmaya başladı. Oturma eylemine katılan aile sayısı dün itibariyle 24'e ulaştı. Çocuğunun kaçırıldığını söyleyen aileler, PKK tarafından dört yıldır alıkonulan polis ve askerlerin aileleri ve taraflar oturma eylemini euronews'e anlattı.

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Diyarbakır, Polis, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:45 
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