Son Dakika Haberleri: PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın
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PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın

28 dakika önce

PKK tarafından 4 yıldır alıkonulan asker ve polislerin aileleri Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın.

PKK tarafından 4 yıldır alıkonulan asker ve polislerin aileleri Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın

PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın

Diyarbakır, Polis, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:21 
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