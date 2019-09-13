PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın
28 dakika önce
PKK tarafından 4 yıldır alıkonulan asker ve polislerin aileleri Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın.
PKK tarafından 4 yıldır alıkonulan asker ve polislerin aileleri Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:21
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