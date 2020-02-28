PKK tarafından kandırılan kızı için Berlin'de eylem başlattı - Son Dakika

Berlin'de bir kadın, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak evinden kaçan kızı için eylem başlattı.



23 yıldır Almanya'da yaşayan Maide T, kızı Nilüfer'in folklor öğrenmek için gittiği işletmede terör örgütü PKK sempatizanlarınca bir şekilde evden kaçmaya ikna edildiğini ve 18 yaşındaki kızının 12 Kasım tarihinde okula gitmek üzere evden çıktığını ve bir daha görmediğini ifade etti. Kızındaki değişikliği fark etmesinin ardından dernekle ilişiğini kesmeye çalıştığını belirten Maide T., "Folklorü kestik ama bunlarla olan iletişimini kesememişiz. Kızım bana, anne beni çok ikna etmeye çalışıyorlar ama ben ikna olmayacağım, bir yere gitmeyeceğim, okuyacağım korkma dedi. Ama bir şekilde yine de kızımı benden kopardılar. Üç aydır kızımı göremiyorum, nerede olduğunu bilmiyorum. Kızım 18 yaşında ve reşit olduğu için polis de bir şey yapamayacağını söyledi çaresizim. Bu dernek kızımı ikna ederek bir nevi zorla götürdü, çünkü kızımın gitme gibi bir niyeti hiç yoktu. Anladığım kadarıyla bu dernek ve benzeri bazı dernekler burada gençleri ve ailelerini örgütlemeye çalışıyorlar. Ailelerini para toplama amacıyla kullanıyorlar, gençleri de alıp götürmek için. Üstelik dernektekiler kendi çocuklarını göndermiyorlar, hep başkalarının çocuklarını gönderiyorlar. Muhtemelen ya dağa çıkarıyorlar ya da Suriye'ye gönderiyorlar" dedi.



Bu dernekten aynı şekilde başka çocukların da kandırıldığını belirten Maide T., onların ailelerinin tehdit aldığı için konuşmaya cesaret edemediğini iddia etti. Çocukları elinden alınan diğer ailelere seslenen Maide T., "Lütfen sizler de çıkın gelin. Bu dava sadece benim davam değil, hepimizin davası. Çocuklarımız gitti ve bir daha geri gelemeyebilir" dedi.



Tehditler aldığını dile getiren Maide T, "Tehdit almama rağmen bu mücadelemden ucunda ölüm de olsa vazgeçmeyeceğim. Benim çocuğumu vermek zorundalar. PKK hani kadın haklarından falan bahsediyor ya, hiç bahsetmesinler. Ben bir kadınım, bir anneyim. Madem kadın haklarına o kadar değer veriyorlarsa benim çocuğumu bana geri göndersinler" çağrısında bulundu.



Kızının akıbetinden endişe eden Maide T, Berlin'de 'Diyarbakır Anneleri' benzeri tek kişilik bir eylem başlattı. Maide Ana, kızına kavuşuncaya kadar her cuma saat 16.00 – 17.00 arası Navende Kurdistaniyen li Berlin isimli derneğin önünde eylem yapacak. Maide ana, eylemi sırasında kızının fotoğraflarını ve üzerinde Almanca "Kızımı PKK 'dan geri almak istiyorum! Bayan Merkel, Bay Seehofer, lütfen bana yardım edin" yazan pankart taşıyor. - BERLİN