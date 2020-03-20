PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T, Alman Meclisi önünde eylem yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T, Alman Meclisi önünde eylem yaptı - Son Dakika

PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T, Alman Meclisi önünde eylem yaptı

6 saat önce

Almanya'da PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Federal Meclis (Bundestag) önünde eylem yaparak destek istedi.

PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T, Alman Meclisi önünde eylem yaptı, System.String[]

Almanya'da PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Federal Meclis (Bundestag) önünde eylem yaparak destek istedi.

Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in (20) fotoğrafı bulunan tişört giyerek Federal Meclis önüne geldi.

Kızının kendisine geri verilmesini isteyen Maide T'nin eylemine, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Çiftçi, Cumhuriyet Kadınlar Derneği Başkanı Serap Mamati, Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği Temsilcisi Gülseren Küçükkale de destek verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Maide T, sesini Alman siyasilere duyurmak amacıyla meclis önüne geldiğini belirtti.

Kasım ayından bu yana kızının evine dönmesi için her türlü çabayı sarf ettiğini anlatan acılı anne kızına kavuşana kadar eylemine devam edeceğini aktardı.

Terör örgütü tarafından kaçırılan kızına gözyaşlarıyla seslenen Maide T, "Kızım en son giydiğin elbiseleri kokun gitmesin diye torbaya koyup sakladım. Hep koklayabileyim diye. Artık kokun bile yok. Seni çok özlüyorum. Lütfen bana daha fazla acı çektirme. Sana yalvarıyorum nerdeysen çık gel evine. Ben dayanamıyorum artık." dedi.

Maide T, terör örgütü tarafından kaçırılan kızına kavuşabilmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istedi.

Almanya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü         
15:20
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi         
13:24
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:19:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T, Alman Meclisi önünde eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]