Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, üçüncü eylemini tarihi Brandenburg Kapısı önünde gerçekleştirdi.

Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in (20) fotoğrafı bulunan tişört giyerek Brandenburg Kapısı önüne geldi.

Kızının kendisine geri verilmesini isteyen Maide T.'nin eylemine, AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Çiftçi, Cumhuriyet Kadınlar Derneği Başkanı Serap Mamati, Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği Temsilcisi Gülseren Küçükkale ile Yenilik ve Adalet Birliği (BİG) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu katılarak destek verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Maide T, terör örgütü tarafından kaçırılan kızının astım hastası olduğunu belirterek, "Kızımı adeta bir paçavra gibi kullanıp atacaklar yazık günah değil mi. Evladım evden gittikten sonra ben adeta yaşamıyorum. Nefes alıp veriyorum sadece. Evladım için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

Maide T, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istediğini tekrarlayarak, "Kızımdan hala bir haber almadım. Bu eylem yapmayacağım anlamına gelmez. Kızım gelene kadar eylem devam edecek. Gün geçtikçe destek artıyor. Almanya'nın başka kentlerinden de çocuklarını PKK'ya kaptıran anneler eylem yapacaklar. Diğer annelerin de yüreği yanıyor. Onlarda perişanlar. Seslerini duyurmak istiyorlar." diye konuştu.

Göka ise burada yaptığı konuşmada, Maide anne ve Diyarbakır'daki annelerin haykırışlarıyla kanlı terör örgütünün iç yüzünün ifşa olduğunu söyledi.

Maide T, gelecek haftaki eylemini Federal Meclis önünde yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kızının kendisine verilmesini isteyen Maide T, Berlin'in Wedding semtinde bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir derneğin önünde iki kez eylem yapmıştı.