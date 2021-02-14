PKK tarafından rehin tutulan Siirtli er Süleyman Sungur Gara'da şehit edildi - Son Dakika

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PKK tarafından rehin tutulan Siirtli er Süleyman Sungur Gara'da şehit edildi

DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'nın Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında, 2015 yılında Bingöl'de vatani görevini yaparken dağıtım izni için memleketi Siirt'e gittiği sırada Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur olduğu bildirildi.

Sungur'un Gara'da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından, Siirt'te yaşayan ve HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alan annesi Şirin Sungur, teşhis için Malatya'ya gitti. Annesi tarafından teşhis edilen er Süleyman Songur'un cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenilirken, Sungur Bingöl'de vatani görevini yaptığı sırada dağıtım izni için memleketi Siirt'e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılmıştı.

Anne Şirin Sungur, 19 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine katılmıştı.