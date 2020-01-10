PKK terör örgütü adına yangın çıkarılan Aydos Ormanlarında mahkeme heyeti keşif yaptı - Son Dakika

Sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, yangının çıktığı alanda keşif yapılmasına hükmederek duruşmayı ertelemişti Yangının çıktığı bölgede bugün mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı. Keşif yapan mahkeme heyeti yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Pendik Aydos Ormanları'nda geçtiğimiz Eylül ayında yangın çıkmış, yangını PKK terör örgütü adına çıkardığı iddiasıyla Y.A. adlı şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, yangının olduğu bölgede keşif yaparak incelemelerde bulundu.

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Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.