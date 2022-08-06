PKK'nın hain planı ortaya çıktı! 2'si çocuk 9 kişiyi bile bile ölüme göndermişler - Son Dakika
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PKK'nın hain planı ortaya çıktı! 2'si çocuk 9 kişiyi bile bile ölüme göndermişler

06.08.2022 14:36
PKK'nın hain planı ortaya çıktı! 2'si çocuk 9 kişiyi bile bile ölüme göndermişler

Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho bölgesinde gerçekleşen ve 2'si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı, saldırının 'terör örgütü kaynaklı' olduğunu duyurmuştu. Saldırıyla ilgili PKK'nın hain planı da ifşa oldu. Buna göre terör örgütünün, hem Irak'ta Kürdistan Demokratik Partisi'nin Türkiye'ye terörle mücadele için verdiği desteği kesmek hem de TSK'nın operasyonlarını durdurmak için 2'si çocuk 9 sivili göz göre göre ölüme gönderdiği belirlendi.

Kuzey Irak'ta TSK'nın Pençe Harekat bölgesinde bulunan bir üs bölgesine, 20 Temmuz'da teröristlerce roket ile saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı esnada terör örgütü tarafından bölgeye 4-5 km mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda ateş açıldı. PKK terör örgütü saldırısında piknik yapan 9 sivil yaşamını yitirmiş, 33 sivil de yaralandı. PKK terör örgütü öldürdüğü Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştı.

EYLEM TALİMATI YUKARIDAN

Alınan bilgiye göre, eylemin talimatının terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği ortaya çıktı. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca TSK'nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK İLK KARALAMA KAMPANYASI DEĞİL

Yapılan hain planın Türkiye'ye yönelik ilk karalama kampanyası değil. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos'ta, iki Iraklı turistin araçlarına düzenlenen saldırı neticesinde öldürülmesi olayında Türkiye'yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı.

Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı. PKK terör örgütü Irak Devleti Zaho/Parah köyünde piknik yapan Irak vatandaşlarını katlederek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

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MSB: 'Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak! MSB: 'Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak! MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Irak, TSK, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın hain planı ortaya çıktı! 2'si çocuk 9 kişiyi bile bile ölüme göndermişler - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK'nın hain planı ortaya çıktı! 2'si çocuk 9 kişiyi bile bile ölüme göndermişler - Son Dakika
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