3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
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3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

03.09.2022 18:05
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013, 2014 ve 2019 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
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