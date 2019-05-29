Son Dakika Haberleri: PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetleri sürürüyor
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PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetleri sürürüyor

29 dakika önce

Pençe Harekatına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.

Pençe Harekatına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.
PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetleri sürürüyor
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:08 Kaynak: AA
Komando, PKK, Güncel
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