PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetleri sürürüyor
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Pençe Harekatına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:08 Kaynak: AA
Pençe Harekatına katılan komando birliklerimiz, PKK
terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.
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