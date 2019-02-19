Pkk, Terörist Başı Öcalan'ı Dışlıyor"

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ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü

CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı