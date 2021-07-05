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PKK toplantısında teröristler 'firar hakkı' istemiş - Son Dakika

PKK toplantısında teröristler 'firar hakkı' istemiş

05.07.2021 12:53
PKK toplantısında teröristler 'firar hakkı' istemiş, System.String[]

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın üst düzey örgüt sorumlularının Gara bölgesinde alt kadrodaki teröristlerle toplantı yaptığı, bu toplantıda örgütten kaçmak isteyenlere izin verilmesinin istendiği öğrenildi.

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın üst düzey örgüt sorumlularının Gara bölgesinde alt kadrodaki teröristlerle toplantı yaptığı, bu toplantıda örgütten kaçmak isteyenlere izin verilmesinin istendiği öğrenildi. DHA'nın ulaştığı istihbarat raporlarında yer alan bilgilere göde, terör örgütünün Gara toplantısında bugüne kadar hiç yaşanmamış bir tabloyla karşı karşıya olunduğu, sadece Kandil bölgesinde kaçmaya çalışırken yakalanarak cezaevine giren 85 terörist olduğu bildirildi.

Eren ve Pençe operasyonları  ile bölge hakimiyetini kaybeden ve  eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK/KCK'nın, çöküşü durdurmak için çözüm yolları aradığı ortaya çıktı. İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları Gara bölgesinde örgütün alt kadroları ile toplantı yaptı.

ÖRGÜT BASKISI TERÖRİST FİRARLARINI ARTIRIYOR Toplantıda alt kadrolardaki teröristlerden gelen şikayet ve isteklerle ilgili istihbarat raporlarına yansıyan bilgiler şöyle: Teröristlerin sözde üst yönetime planlamalarda hatalar yapıldığı, örgüt üyelerinin bulunduğu bölgelerin desteklenmesinde yetersiz kalındığı bu nedenle firar ve örgütten kaçışlar olduğu bildirildi. Örgütte cezalandırma sistemini eleştiren teröristleri, herhangi bir suç nedeniyle yakalananlara kendilerini savunma ve ifade hakkı tanınmadığı, hemen ceza verildiğini söyledi. Verilen cezalar, yapılan baskı ve haksız eleştirilerin alt kadrolarda bıkkınlık ve baskı oluşturduğu anlatıldı. Alt kadrolardaki örgüt üyelerine yapılan baskı, dayatma ve haksızlıkların firar ve kaçışları artırdığı bildirildi. TERÖRİSTLERDEN 'KAÇMAK İSTEYENLERE HAK VERİLSİN' TALEBİİstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre toplantıda terör örgütünün yaptığı tüm hamlelerin boşa çıkması, son iki yılda hiç olmadığı kadar kayıp verilmesi ve hiçbir alanda başarı sağlanamaması nedeniyle sorumlu seviyedeki terör örgütü üyelerinde bile bıkkınlık oluştuğu anlatıldı. Terör örgütü üyeleri, geçmişte binlerce örgüt üyesi ile başarılamayanların, birkaç örgüt mensubundan beklenmesinden şikayet etti. Birçok kademedeki terör örgütü mensubunda sözde mücadeleye olan inancın kaybedildiği anlatıldı. Örgütten kaçan ve kaçmak isteyenlere hak verilmesi gerektiği belirtilen toplantıda, gerekli ideolojik eğitim verilmeden birçok örgüt mensubundan saldırılara katılmasının, imkansızlıklar içinde başarılı olmalarının beklendiği ve başarısızlıkların ise sürekli cezalandırılmaya çalışıldığı anlatıldı. Terörist örgüt üyelerinin tekrar kazanılması, bağlılıklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması istendi.AVRUPA'DAN ÖRGÜTE KATILANLAR 20 GÜNDE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Örgüte katılım ve eleman temini konusunda yapılan tüm çalışmalar ve planlamaların  sonuç vermediğini anlatan terör örgütü üyeleri, yapılan tüm çalışmalara rağmen Türkiye'den katılımın sıfır olduğu; İran, Suriye, Irak ve Avrupa'dan gelenler olduğunu anlattı. Avrupa ve diğer ülkelerden gelenlerin ise 20 gün dolmadan, örgütün içinde bulunduğu şartları, kırsalı görünce geri dönmeye, firar etmeye, kaçmaya çalıştığını anlatan teröristler, yeni katılan bu örgüt üyelerinin zaman zaman ağladığı, sürekli sızlandıkları, ayak bağı oldukları, onların sorunlarıyla uğraştıkları ve kötü örnek oldukları bilgileri verildi


Terörist, Terör, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PKK toplantısında teröristler 'firar hakkı' istemiş - Son Dakika


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